Евровидение-2018: букмекеры изменили прогнозы о тройке лидеров

После первых репетиций на Евровидении-2018 в Лиссабоне букмекеры изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе.

Как сообщает Eurovisionworld, лидерами рейтинга стали исполнители из Израиля, Норвегии и Эстонии.

По предварительным данным, на первом месте находится конкурсантка из Израиля, а Норвегия и Эстония заменили в топ-3 Болгарию и Чехию.

Как известно, Норвегию представляет победитель 2009 года Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", от Эстонии в Португалию приехала Элина Нечаева с композицией "La Forza".

Напомним, 6 мая в португальской столице Лиссабоне стартует 63-й международный песенный конкурс Евровидение-2018. Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.