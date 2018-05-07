В Беларуси из-за запрета "Бессмертный полк" сменит название

Организаторы акции "Бессмертный полк" в Минске получили отказ от городской администрации в проведении мероприятия 9 мая.

"Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны "Бессмертного полка" было отказано. В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", - цитирует Спутник организатора, депутата Палаты представителей Беларуси Валерия Драко.

Сотрудник Мингорисполкома Жанна Романович подтвердила, что акция под названием "Бессмертный полк" не может состояться из-за отсутствия разрешения, которое в Беларуси для проведения подобного рода мероприятий является обязательным на законодательном уровне.

По словам Романович, белорусы и гости столицы могут выходить на улицу с портретами своих павших родственников, и они это делают ежегодно. Однако она рекомендовала не связывать данные действия с акцией "Бессмертный полк".

"Мы, может быть, не назвали ее так – акцией "Бессмертный полк", но такой элемент или эпизод, он есть", – сказала чиновник.

Напомним, участница от России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова в Лиссабоне вместе со своими соотечественниками провела акцию "Бессмертный полк". Группа людей прошла по улицам столицы Португалии с портретами ветеранов войны.