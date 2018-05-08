Стало известно, сколько в США хотят выделить Украине денег на оборону

В оборонных ассигнованиях, предназначенных к выделению из бюджета США на будущий год, заложена выплата Украине $250 млн, в том числе $50 млн − конкретно на летальное оружие.

Соответствующую информацию обнародовали представители украинского посольства в США.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны". Общая сумма денежных средств, которую предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе для летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн долларов, что на 100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в нынешнем бюджетном году", − завили дипломаты.

Кроме того, по их словам, "комитетский" законопроект в обязательном порядке должен пройти согласование с версией, которая будет подготовлена членами Сената, и проголосована обеими палатами американского парламента Конгресса перед подачей на подпись Дональду Трампу − президенту США.

Напомним, ранее в украинском Кабмине назвали страны, которые готовы финансировать миротворческую миссию ООН на Донбассе.