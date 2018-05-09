В Лиссабоне умер посол России в Португалии

Министерство иностранных дел Российской Федерации 8 мая сообщило о скоропостижной кончине посла России в Португалии Олега Белоуса.

"Белоус внес большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавляют, что 66-летний Белоус окончил МГИМО и в сфере дипломатии работал с 1973 года. Послом России в Португалии он был назначен в 2013 году.

"Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты ее интересов", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Турции задержали бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Шахина Согюта, которого считают идейным вдохновителем убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Выйти на след злоумышленника помогли записи с камер наружного видеонаблюдения.