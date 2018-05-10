Венгрия обвинила власти ЕС: в приоритете права мигрантов, а не закарпатских венгров

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас Брюссель (власти Евросоюза) считает права мигрантов более важными, чем права венгров, которые живут в Закарпатской области Украины.

Венгерские власти ожидают, что "Брюссель предпримет решительные шаги по защите существующих прав закарпатских венгров", рассказал он на брифинге в Будапеште, пишет Mukachevo.net.

"Сейчас Брюссель считает, что права мигрантов являются более важными, чем права венгров, живущих на Закарпатье, и я считаю, что это очень позорная картина, которую было бы хорошо, чтобы Брюссель опроверг", — отметил чиновник.

Ранее Петер Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.