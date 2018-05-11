Помпео раскрыл детали беседы с Ким Чен Ыном

Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой обсуждались гарантии, которые американская сторона готова предоставить, если Северная Корея станет территорией, свободной от ядерного оружия.

"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", - цитирует Помпео Reuters.

Он также отметил, что отказ от ядерного оружия потребует от КНДР жесткого подтверждения подлинности данных с участием международного сообщества.

Напомним, ранее Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. По словам президента, они постараются "сделать это особым днем для мира во всем мире".