Российские националисты на митинге сплагиатили украинскую символику и лозунги: фото

В Москве члены националистической организации "Черный блок" присоединились к протесту против блокировки в России мессенджера Telegram, однако сделали это в таком стиле, будто это русский марш.

"Слава России – героям слава!" и "Слава нации – смерть врагам!", - такие переделанные с украинского образца лозунги выкрикивали россияне. Их цитирует Telegram-канал "Кремлевская прачка".

Представители "Черного блока" на митинге шли небольшой группой людей и несли плакаты и флаги. Один из них в точности копировал эмблему украинского добровольческого батальона "Донбасс".

Несмотря на активную пророссийскую позицию, хоть и с украинским акцентом, члены "Черного блока" были задержаны полицией. Всего правоохранители задержали около 20 националистов, в том числе лидера организации Владимира Ратникова.

Напомним, ранее общественный деятель, глава Союза православных братств и известный врач-кардиолог Валентин Лукияник заявил, что его в Киеве избили украинские националисты из С14 за пророссийскую позицию.