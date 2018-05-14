Cкандал с украинским консулом-антисемитом вышел на международный уровень

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на антисемитский скандал с консулом Украины в Гамбурге, подчеркнув, что уже связались по данному вопросу с Киевом.

"Мы с беспокойством смотрим на антисемитские заявления украинского консула. Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы четко сообщили об этом украинской стороне. Хорошо, что министр иностранных дел Украины Климкин дал понять, что антисемитизму нет места в украинском МИД, и что он будет возбуждать дела [по подобным эпизодам]", - цитирует NYT пресс-секретаря МИД Германии.

Напомним, консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

Как известно, начался скандал с распространения информации о том, что Марушинец на своей закрытой странице в соцсети использует антисемитские высказывания, в том числе слова "ж*ды".