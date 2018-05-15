Мелании Трамп сделали серьезную операцию

Первая леди США 48-летняя Мелания Трамп 14 мая перенесла операцию на почках.

"Сегодня утром первая леди Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что супруга Трампа будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

Напомним, ранее экстренную операцию на сердце перенес известный голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Позже он записал видео, что идет на поправку и чувствует себя хорошо.