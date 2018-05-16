Строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму — Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что строительство Российской Федерацией моста в захваченный Крым над Керченским проливом определенно негативно отразилось на людях на полуострове.

В Госдепе видели открытие Крымского моста, кадры, на которых видно, как президент РФ Владимир Путин садится в грузовик и едет на нем по сооружению, рассказала она во время брифинга, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас", — отметила Нойерт.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.