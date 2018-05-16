"На зарплату уборщицам и туалетную бумагу". В России "вышутили" размер украинского взноса в Совет Европы

Член верхней палаты российского парламента – Совета Федерации − Алексей Пушков с издевкой прокоменнтировал на своей странице в Twitter сумму, которую официальный Киев планирует добавить в бюджет Совета Европы.

"Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу", — заявил он.

Пушков отметил, что предложенная украинским Кабмином сумма (400 тысяч долларов – "Главред") никак не сможет возместить ущерб от неучастия РФ в работе Парламентской ассамблеи СЕ и от заметного сокращения взносов от Турции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПАСЕ официально признала контроль России над оккупированными районами Донбасса.