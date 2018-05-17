Арест главы "РИА Новости Украина": в ООН обеспокоены атаками на журналистов в Украине

Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани выразила обеспокоенность атаками на журналистов в Украине, в том числе, из-за ареста Кирилла Вышинского.

"Мы обеспокоены растущим числом атак против представителей средств массовой информации в Украине", — сказала она, добавив, что речь идет о "тенденции, которую эксперты в области медиа наблюдают в 2018 году", сообщает ТАСС.

Мониторинговая миссия в Украине "внимательно следит за делами, в которых свобода выражения мнения и свобода СМИ испытывают риск", отметила официальный представитель, комментируя ситуацию с сотрудниками агентства "РИА Новости Украина".

"Мы следим за рядом расследований, касающихся этих атак [на журналистов в Украине] — многие продолжаются с 2015 года — и мы призываем власти обеспечить привлечение к ответственности за эти преступления", — подчеркнула Шамдасани.

Она напомнила, что за один только текущий месяц "произошел ряд вызывающих беспокойство инцидентов, которые требуют нашего внимания и анализа". В частности, сейчас в УВКПЧ "изучают ситуацию, касающуюся попытки поджога редакции телеканала "Интер" в Киеве 9 мая, а также обыски в Киеве Службой безопасности Украины в офисах "РИА Новости Украина" и задержание руководителя его бюро, обвиненного в государственной измене". Свои выводы УВКПЧ представит в докладе, который будет опубликован в июне 2018 года, сказала Шамдасани.

Напомним, 17 мая, в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.