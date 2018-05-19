"Неполная голодовка". Российская омбудсмен рассказала о состоянии политзаключенного Балуха

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух придерживается неполной голодовки, выглядит неплохо, как для человека, который отказывался от пищи почти два месяца.

Украинец в Симферопольском следственном изоляторе питается по специальной схеме, написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Последняя информация о состоянии здоровья Владимира Балуха с ее слов такая: "Сейчас это не полная голодовка, а питание по специальной схеме. Находится в камере с человеком, с которым у Владимира сложились адекватные отношения… Выглядит неплохо, как для человека, который голодает почти два месяца", — отметила украинская чиновница.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.