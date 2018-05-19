В РФ пообещали поделиться с Украиной "пользой от Крымского моста"

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, как Украина будет использовать Керченский мост.

"Уже не только мы, но и весь мир привык к безответственным заявлениям руководства Украины. Крымский мост, безусловно, послужит и гражданам России, и гражданам Украины, которые будут с удовольствием им пользоваться, осуществляя коммуникации со своими родными и друзьями, живущими на территории Российской Федерации, или просто ездить отдыхать, в том числе в российский Крым. Поэтому польза от моста для Украины тоже будет", — цитирует Клинцевича ФАН.

При этом он заявил, что разговоры о возвращении аннексированного Крыма Украине являются "бессмысленными".

Напомним, депутат Рады Антон Геращенко уже облизывается на Крымский мост. Хотя он и признает, что на возвращение территорий может понадобиться много времени.

Ранее российский ученый сказал, когда на Крымском мосту можно будет ставить крест. Объект не должны были строить из-за неподходящих геологические условий, отметил эксперт.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

В свою очередь Госдеп США заявил, что строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму. С помощью сооружения РФ пытается укрепиться, подчеркнула Нойерт.