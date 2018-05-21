"Танцевали на голове". Заробитчанин рассказал о жестоком избиении в Польше из-за украинского языка

Украинец Игорь стал жертвой избиения в Польше. По словам мужчины, причиной нападения на него стал украинский язык.

"Поехал в Польшу на строительство. Вечером возвращался я с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Парни, которые стояли возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать. Ну, знаете, такие их слова "курва","пся крев" вслед", — вспоминает работник.

Украинец говорит: пытался избежать конфликта и не отреагировал на оскорбления в свой адрес. Однако поляков это не остановило, говорится в материале "5 канала".

"Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четыре. Но ничего не сказал, только ускорил ход. Они пошли за мной. Где-то через секунд десять я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове", — рассказывает Игорь.

Журналисты отмечают: в последнее время в Польше, где живет и работает по меньшей мере миллион украинцев, участились случаи нападения на наших соотечественников за их национальность или гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что в польском селе Глоскув под Варшавой группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них, в результате пострадавшего с травмами доставили в больницу.