Режим Путина больно лопнет — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что в РФ режим президента Владимира Путина больно лопнет.

Глава России ведет государство к распаду, рассказал литератор в интервью "Високому Замку".

"Есть такое понятие, как цыганское гадание. Это когда вам говорят очевидные вещи, которые точно сбудутся... Вы легко поверите, потому что это вполне возможно", — отметил он.

Сатирик добавил, что может "твердо сказать — авторитарные режимы рушатся". "Поэтому со стопроцентной точностью можно предсказать — режим Путина лопнет. И лопнет больно. Путин ведет Россию к распаду", — добавил собеседник.

Ранее Виктор Шендерович выразил мнение, что Россия как нация "разорвана в клочья", россияне "давно уже потеряли способность разговаривать", в государстве "абсолютный распад".