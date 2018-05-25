Крушение "Боинга" на Донбассе: Австралия озвучила свои требования к обвиненной России

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".

"Семьи жертв хотят, чтобы Россия понесла ответственность. Они хотят видеть закрытие дела, но они также заслуживают справедливости, и мы будем добиваться возмещения за зверства, вызванные этим поведением", – цитирует ABC министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Нидерланды и Австралия "попросили Россию вступить в переговоры, направленные на то, чтобы найти решение, которое оправдывало бы огромные страдания и ущерб, вызванные катастрофой MH17".

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Также в МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге". У Лаврова заявили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.

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Как сообщалось, 24 мая Международная следственная группа официально объявила, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам.

При этом Bellingcat назвал имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске "Бука" на Донбасс. Этот военный отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.