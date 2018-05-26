НАТО возложило на Россию ответственность за нарушение прав человека в Украине

26 мая в Варшаве проходит сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.

Как отмечается в докладе ассамблеи, за нарушение прав человека в Украине и Грузии несет ответственность Россия. Главным докладчиком выступила Улла Шмидт.

"Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", — сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз у себя в Facebook.

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По словам Шмидт, нереально быстро разрешить конфликт на Донбассе. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится "говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами".

"Ключевая задача сегодня — прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается", — отметила Фриз.

По ее словам, докладчик четко разделяет ситуацию на Донбассе и в Крыму.

В докладе делается вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию.

Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

При этом Австралия первой официально выдвинула требования к России выплатить компенсацию 38 семьям жертв рейса MH17 малайзийского "Боинга-777".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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Также в МИД РФ ответили на обвинения в сбитом "Боинге". У Лаврова заявили, что представленные группой расследователей доказательства сфабрикованы.