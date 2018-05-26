Скандал в Будапеште. От одного из лидеров украинской общины требуют сложить мандат

Депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого, который в прошлом году ездил в оккупированный Крым в обход украинского законодательства, призвали сложить полномочия.

Такое требование за подписью представительницы украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитты Суперак и президента Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрия Кравченко размещено на странице венгерских украинцев в Facebook.

"Мы резко осуждаем любые посещения депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями", — говорится в заявлении.

В связи с поездкой Бурого призывают сложить полномочия и сдать мандат.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые не совместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, призываем его сложить полномочия депутата Самоуправление и сдать мандат", — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Киев должен восстановить в правах венгерское национальное меньшинство.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.