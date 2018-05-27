Обнародованы подробности гибели российских военных в Сирии

Глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что нападение противника на артиллерийскую батарею в Дейр-эз-Зоре было тщательно распланировано.

"Нападение, которое произошло, было заранее спланировано. Боевики передвигались на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами", - цитирует чиновника издание НСН.

Шаманов заявил, что российские военнослужащие пытались отбить атаку, но не успели, поскольку стремительность "внесла элемент непредсказуемости".

"К сожалению, мы понесли потери – двое погибли, еще двое скончались от ран и трое ранены. В целом ситуация понимаемая, как говорят в таких случаях", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что гибель российских военнослужащих в Сирии является утратой не только для родных, но и для страны, поэтому им посмертно выдадут награды.

Напомним, по данным ВВС, по меньшей мере 26 бойцов сирийской правительственной армии и девять россиян уничтожены в Сирии в результате нападения сил Исламского государства на позиции сирийской армии возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

Позже было опубликовано видео похорон нескольких кадровых военных, погибших в Сирии.