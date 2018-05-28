Путин боится проявить милосердие к Сенцову — экс-вице-премьер РФ

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что президент страны Владимир Путин боится проявить милосердие, в частности, к незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Глава России опасается, что люди повадятся и начнут его шантажировать, написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.

"Относительно Сенцова и вообще. Путин боится проявить милосердие потому, что опасается, что мы повадимся и начнем его таким образом (голодовками?) шантажировать", — отметил Кох.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.