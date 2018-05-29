Спикер МИД РФ Захарова рассказала о планах на предстоящий отпуск

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что многих интересует, будет ли она отдыхать на территории России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где проведет отпуск.
Как сообщает РИА Новости, 28 мая спикер дипломатического ведомства прилетела в Париж. Ее визит приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.
"Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", — сказал Захарова.
По словам представителя российского МИДа, в этом году проводить отпуск в Крыму она не намерена, поскольку отдыхала там уже несколько раз. Точное место отдыха на территории России Захарова оставила в тайне.
Напомним, Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Керченского моста актом "отчаяния и полной безнадеги".