В России возмутились убийством Бабченко и требуют расследования

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Я глубоко возмущен убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения", — цитирует его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления.

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Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.