Убийство Бабченко: в России открыли уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко", - сообщает пресс-служба ведомства.

В СК добавили, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет и экс-депутат Денис Вороненко.

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"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.