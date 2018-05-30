В ОБСЕ раскритиковали сообщения о "смерти" Бабченко

Ряд европейских организаций критично отозвались о спецоперации СБУ с инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

"Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал в Twitter генеральный секретарь организации Репортеры без границ Кристоф Делуар.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал непозволительным распространение государством ложной информации.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив! Я выражаю сожаление по поводу решения о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности правильную информацию", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее представитель ОБСЕ призвал власти Украины провести немедленное, детальное и полное расследование убийства Бабченко.

Как сообщалось, отреагировал требованием расследовать резонансное убийство и комитет защиты журналистов ООН.