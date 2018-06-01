"Донбасс был территорией России". На росТВ "отличились" новым скандальным заявлением

Скандальный российский пропагандист Артем Шейнин заявил, что Донбасс является исконно русской территорией и никогда не был Украиной.

"Я напомню, как создавался Донбасс, который был территорией России, которую передали Украине, чтобы был баланс сельскохозяйственных и промышленных регионов. Никакой Украиной никогда он не был!" - заявил Шейнин в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

Скандальное заявление можно увидеть с 37:38:

Напомним, ранее боец АТО рассказал, как в Италии заплевал пропагандиста Шейнина.