YouTube заблокировал канал самого известного украинского пранкера

Канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков) в YouTube заблокирован из-за нарушений принципов видеохостинга.

Вольнов стал широко известен после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В своей трансляции "Угораем с Кемерово" он звонил от имени сотрудников МЧС в горордские морги Кемерово и рассказывал о 300 погибших в пожаре. После на своей странице в соцсети Вконтакте он объяснил, что это была "ответочка за Сирию и Донбасс".

Отметим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пранкеру было предъявлено заочно обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), и он объявлен в международный розыск.



30 марта в России арестовали брата Вольнова Стаса Кувикова, у которого следственные органы Архангельска провели обыски и изъяли жесткие диски с якобы детским порно.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.