Стали известны подробности смерти в Польше украинского чемпиона по мас-рестлингу

Чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка мира 2017 года по мас-рестлингу в весе до 60 килограмм Владислав Минич умер не в рабочее время и не на рабочем месте.

Спортсмен скончался в выходной день на рыбалке, сообщила Федерация мас-рестлинга в Facebook, ссылаясь на родных спортсмена.

"Благодаря совместным усилиям многих неравнодушных людей сумма, необходимая для доставки Владислава Минича домой, собрана", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в Польше умер 23-летний Владислав Минич, подрабатывая на стройке. По предварительным данным, наш соотечественник скончался в результате обрыва тромба.