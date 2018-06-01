Власти Нидерландов не исключили мер против Украины из-за сбитого "Боинга"

Голландская комиссия по безопасности (OVV) выступила с заявлением, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство во время боевых действий на востоке страны, но Киев этого не сделал.

С таким заявлением выступил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, отметивший, что в настоящий момент нет никакой "жесткой правовой базы", ​​чтобы привлечь Украину к ответственности.

Блок также отметил, что считает слишком необоснованным действовать по этому вопросу в данный момент. В то же время министр отметил, что не исключает варианта, при котором Украину могут привлечь к ответственности, но считает это возможным в отдаленной перспективе.

"Но я ничего не исключаю", - цитирует министра иностранных дел Parool.

До этого заявления, Стеф Блок призывал Россию содействовать в расследовании трагедии и взять на себя ответственность за произошедшее.

"В поисках правды о MH17 право хранить молчание не приемлемо. Страны должны сотрудничать конструктивно, а не наводить туман. Я призываю Россию в Совете Безопасности взять на себя ответственность", - написал 29 мая министр в своем микроблоге.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что не существует убедительных доказательств того, что за сбитие рейса MH17 можно обвинить Россию.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

После вердикта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "не поддастся на ультиматум Запада".

Летом 2014 года лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.