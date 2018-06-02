В России столкнулись три легковушки, погибли пять человек: видео с места ДТП

В субботу утром, 2 июня, в Ростовской области Российской Федерации столкнулись три легковых автомобиля, погибли пять человек.

Авария произошла около семи утра в Аксайском районе на 1029-м километре автодороги М-4 "Дон", сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

По данным агентства, жертвами аварии, в частности, стали трое детей. На месте происшествия работали полицейские, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на построенном РФ мосту в захваченный Крым над Керченским проливом впервые после его официального открытия произошла авария, обошлось без пострадавших. Узнать больше об инциденте можно здесь.