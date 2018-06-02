Путина нельзя заставить отпустить Сенцова, но его может уговорить те, кто попросили отпустить Савченко - журналист

2 июня 2018, 15:18

Президент РФ освободил украинскую летчицу из религиозно-мистических соображений, отметил Сергей Пархоменко.  

Журналист и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко рассказал свою версию, почему Кремль дал добро на освобождение украинской летчицы Надежды Савченко и прокомментировал инсценировку покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

"Я бы хотел видеть более активное давление на международное сообщество в связи с Олегом Сенцовым, например, такое, какое я видел, когда речь шла о спасении Надежды Савченко. Сегодня это не совсем так. Такое впечатление, что есть дела поважнее у украинского руководства сегодня", - отметил он.

Ведущий программы "Суть событий" также добавил, что параллель с Савченко налицо.

"Но давайте с вами вспомним, что Савченко была освобождена из-за религиозно-мистических соображений. Я в этом абсолютно убежден. Путин тогда ездил по каким-то Валаамам, по каким-то монастырям. Там ему старцы что-то такое нашептали, и он решил, что этот грех с души надо снять. Боюсь, что в нынешней ситуации это находится вот на том же спинномозговом уровне каких-то рефлексов, суеверий и предубеждений, которых немало в российском президенте. То есть дело зависит только непосредственно от него. Никто заставить его это сделать не может", - отметил он. 

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Пархоменко добавил, что Бабченко не виноват в том, что ему пришлось подыгрывать СБУ, он его предыдущее поведение привело к этим событиям.

"Много журналистов живут сегодня в тяжелой ситуации, тяжелом положении, но не все они, простите, пожалуйста, находятся в такой нескончаемой публичной истерике, как Аркадий Бабченко. А человек, который находится в публичной истерике, легко достается тем, кто хочет втащить его в какую-нибудь провокацию. Вот, что я хотел сказать по этому поводу. Теперь можете приступать к вашим проклятьям", - сказал ведущий.

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Олег Сенцов Надежда Савченко Эхо Москвы Сергей Пархоменко Аркадий Бабченко
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