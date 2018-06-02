Российская журналистка заявила о попытке СБУ завербовать ее

Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович обвинила СБУ в намерениях завербовать ее во время выполнения служебных обязанностей в Херсоне во время суда над Кириллом Вышинским.

"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", - цитирует ее РИА Новости.

Никто из беседовавших с ней сотрудников СБУ, со слов Высокович, полностью не представился. Она уточнила, что ей задавали много вопросов о ее работе на Первом балтийском канале, вещание которого запрещено Киевом.

Женщина заявила, что на нее давили "в мягкой форме", также ее обязали подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и докладывать информацию о коллегах. В итоге Высокович отпустили, она вернулась в Литву.

Напомним, директор РИА "Новости Украина" Вышинский был задержан 15 мая после того, как СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Позже Вышинский заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства, однако не может это сделать из-за пребывания под стражей.