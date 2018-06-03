В России заявили, что СБУ убила в Бабченко журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что российский журналист Аркадий Бабченко стал жертвой сотрудников СБУ и это скажется в будущем на его профессиональной репутации.

"Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко. Такого человека — журналиста Бабченко — больше нет. Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьёзно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Напомним, ранее Бабченко написал гневный пост, в котором остро раскритиковал всех, кто поставил под сомнение правильность его сотрудничества в СБУ.