"Сильный дым из-под кровли". В России загорелся еще один торговый центр: фото и видео

В российской Казани произошел пожар в торговом центре "Порт".

"Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих", — сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

Пострадавших в результате пожара нет. "В результате возгорания в торговом центре "Порт" никто не пострадал", — сообщили в ведомстве, отметив, что из здания были эвакуированы 20 человек персонала и охрана.

"Возгорание на площади 20 кв. м удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Силы и средства казанского гарнизона работают по 4 номеру сложности", — добавили в ведомстве.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара увеличилась в три раза, до 60 кв метров.

Информация о пожаре в здании ТЦ поступила по адресу: Оренбургский Тракт, д. 158 в 08:22 мск на пульт дежурного пожарной охраны. К ликвидации последствий пожара привлечены 80 человек личного состава и 21 единица техники. Тушение пожара продолжается.

Двухэтажный торговый центр "Порт" открылся в Казани в 2015 году. Из общей площади здания в 30 тыс. кв. метров 17 тыс. сдается в аренду.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых.