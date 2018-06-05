Беларусь: Россия неадекватна в своих решениях

Глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц прокомментировал запрет российских властей на поставки молочной продукции в РФ.

"В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Белоруссии — решения необъективные и не обоснованные ничем", — цитирует белорусского чиновника Tut.by.

По его словам, эксперты из России неоднократно обвиняли белорусскую продукцию в нарушении стандартов качества. Однако по итогам реальных проверок нарушений не было выявлено ни разу.

"Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка", — заявил Заяц.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия демонстрирует желание присвоить лишь своей стране победу над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.