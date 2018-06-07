Сестра Сенцова назвала самую главную опасность для режиссера

Сестра незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, Наталия Каплан сообщила, что сейчас для него самая главная опасность — отказ почек, о цинге речь не идет.

Украинец похудел на восемь килограмм еще с начала подготовки к отказу от пищи, рассказала его родственница телеканалу UATV, ссылаясь на слова адвоката.

"Олег действительно потерял один зуб, а второй сейчас крошится… Через день он получает терапию — глюкозу и группу витаминов. Также он пьет теплую воду. Адвоката очень смутил взгляд Олега. Он сказал: "Ощущение, что он какой-то пленкой покрылся", — отметила собеседница.

Читайте также: "Немного замутненный взгляд". Российский режиссер рассказал о беседе с голодающим Сенцовым

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.