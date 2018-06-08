Знаменитый телеведущий покончил с собой

Американский телеведущий и повар Энтони Бурден покончил с собой.

Как сообщает CNN, тело 61-летнего Бурдена нашли в номере отеля во Франции.

"С необыкновенным сожалением мы подтверждаем факт смерти нашего друга и коллеги Энтони Бурдена (...) Его таланты никогда не переставали нас удивлять, и мы будем очень скучать по нему", - сообщил телеканал.

Бурден родился в 1956 году в Нью-йорке. Он считался одним из самых влиятельных поваров в мире: он вел несколько передач о кулинарии и путешествиях. Кроме того, Бурден прославился благодаря популярной книге "О еде: строго конфиденциально".

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