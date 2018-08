Британские СМИ установили связь спонсора Brexit с Москвой

Журналисты авторитетного британского издания The Sunday Times получили доступ к переписке коммерсанта Аррона Бэнкса, являшегося одним из спонсоров кампании по выходу Великобритании из состава Европейского союза(ЕС) – Brexit.

Британцы утверждают, что переписка свидетельствует о тайных встречах Бэнкса с российским послом Александром Яковенко.

Согласным данным The Sunday Times, Бэнкс напрямую связан с бизнес-схемами, имеющими отношение к РФ. Также известно, что собственный бизнес он обсуждал с российскими официальными лицами и трижды встречался Яковенко. Об одной из встреч Бэнкс рассказал в собственной книге The Bad Boys of Brexit, в которой описывается кампания по выходу Британии из "Европейского Союза", однако еще о двух встречах широкая публика до определенного момента ничего не знала.

По информации журналистов, Яковенко предложил британскому бизнесмену принять участие в сделке, касающейся "шести золотых рудников в Сибири", которые принадлежащили россиянину Сергею Поваренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Twitter признали вмешательство России в Brexit.