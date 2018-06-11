"Россия берет Украину в кольцо". Эксперт рассказал, чем эйфория Путина грозит Киеву

11 июня 2018, 08:40

По словам эксперта, глава РФ сейчас активно действует в странах ЕС, и у него все получается.

Путин берет Украину в кольцо – эксперт.

Украина уже давно (с самого начала 2014 года), по сути, находится в "кольце" России.

Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко во время чата для "Главреда".

Он напомнил про заочный допрос бывшего командующего Внутренними войсками генерала Шуляка на суде по делу беглого президента Виктора Януковича. Шуляка спрашивали по поводу планов России после того, как экс-президент обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой, уже сбежав с территории Украины. То есть речь шла о планах России после того, как 1 марта Федеральное собрание РФ дало Путину разрешение на использование вооруженных сил на территории Украины.

"Мы все тогда считали, что это фейк — что Россия готова начать оккупацию не только Крыма, но и оккупацию других регионов Украины. Шуляк подтвердил, что это был не фейк. Россия была готова к тому, чтобы на всей территории Украины провести "миротворческую операцию", надев на своих военных голубые каски миротворцев. Поэтому угроза войны никуда не делась", – отметил Клименко.

Он подчеркнул, что при этом нужно учитывать, что Путин до недавних выборов и Путин после выборов — это "уже разные Путины": "Этот Путин — уже царь, а не избранный менеджер. Это царь, которому его огромная зазомбированная страна сказала: "Веди нас, царь-батюшка, куда хочешь. Мы за тобой пойдем". Поэтому он будет более агрессивным".

"Безусловно, он сейчас в эйфории и даже не столько от победы на выборах, а от того, что ему удалось "Северным потоком-2" расколоть на две части ЕС, этим же проектом расколоть ЕС и США. Ему удалось одержать тактическую победу в Сирии, кто бы что ни говорил. Если посмотреть территориально, что было и что стало, и как сегодня расширилась территория, которая контролируется войсками Асада вместе с российскими войсками, то становится очевидно, что Путин действительно там одержал, надеюсь, временную тактическую победу", – заявил эксперт.

По его словам, Путин активно действует в странах ЕС, и у него все получается.

"Пока он выигрывает все больше и больше, прежде всего, на европейском континенте. После того, как к нему в Сочи приезжал Асад, этот кровавый диктатор и убийца, на следующий день у него была Меркель, а через несколько дней в Петербург приезжал Макрон, над которым Путин поиздевался, как над мальчишкой — мол, "если вам надо обеспечить вашу безопасность, обращайтесь, мы готовы". Весь этот контекст говорит о том, что Путин в эйфории, в хорошей позиции, и, безусловно, это создает угрозу для Украины", – резюмировал Клименко.

Ранее Клименко рассказал, чем Путин угрожает миру. По мнению экспертов, степень угрозы мировой общественности со стороны путинской России постепенно осознается на Западе.

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Россия ЕС Евросоюз Украина Владимир Путин Северный поток-2 Андрей Клименко
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