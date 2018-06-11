"Пощады не прошу, ни о чем не жалею". В Сети опубликовали письмо голодающего Сенцова

Известная российская правозащитница Зоя Светова 9 июня получила от осужденного в РФ украинского режиссера-крымчанина Олега Сенцова ответ на свое письмо.

Об этом она сама сообщила порталу "МБХ медиа". Светова в письме сообщила Сенцову, что знаменитые российские актеры и режиссеры записали ролики в его защиту и зачитали на камеру его малую прозу.

"Я, конечно, не могу себе представить, что такие замечательные артисты, которыми я всегда восхищался, читают мои скромные детские рассказы. Мне очень трудно в это поверить, особенно из места, где я нахожусь. А в то, что (культовый российский кинорежиссер Андрей – "Главред") Звягинцев плачет над "Собакой" (произведение Сенцова, который в ролике, записанном в рамках кампании #SaveOlegSentsov, прочитал режиссер – "Главред") мне поверить особенно трудно. Хотя, если я сам плакал над ней, когда перечитывал ее всего один раз – на второй вряд ли когда-нибудь решусь, слишком тяжело – то почему это не может сделать кто-то еще?", − написал режиссер-узник.

Кроме того, Сенцов обратился к Световой с просьбой.

"Передай ему (Андрею Звягинцеву – "Главред") от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за то письмо. Лишь добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощаде победителя. Я не проигравший и пощады не прошу. Я прекрасно осознавал, на что шел, за что я очутился здесь, и ни о чем не жалею", − резюмировал он.

Напомним, ранее на российском кинофестивале "Кинотавр" призвали освободить голодающего 29-й день Сенцова и его коллегу –Кирилла Серебренникова.