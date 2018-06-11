Судьбоносная встреча: чего ждать от переговоров Трампа и Ким Чен Ына

11 июня 2018, 18:15

В свое время американцы давали гарантии Хусейну, Каддафи, Караджичу и Милошевичу, но все эти гарантии они как дали, так и забрали. Потому сейчас КНДР ожидает от США реального инструмента.

По поводу грядущей встречи лидеров США и Северной Кореи лично я не испытываю особого оптимизма. Не думаю, что сейчас будет решена северокорейская проблема. Однако встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, как первый шаг на пути к разрешению этой проблемы, очень важна. Существует немало факторов, способных сделать встречу американского и северокорейского лидеров результативной, потому она вполне может оказаться первым шагом, который на протяжении полугода-года приведет к развязыванию данного конфликтного узла в системе международных отношений. А сегодня это — один из трех-четырех основных узлов в мире.

Почему я не испытываю оптимизма? Непредсказуемость переговорщиков, то есть Трампа и Ким Чен Ына — это субъективный фактор. Однако есть и объективные моменты, которые не позволяют возлагать больших надежд на эту встречу.

Но то, что президенты США и КНДР сейчас встречаются, это уже значит, что Северная Корея пошла на встречу американским предложениям, которые касаются необходимости ведения диалога и поиска компромисса. Вот только компромисс у американцев всегда специфический.

США — гегемон. Американцы всегда диктуют свои условия, потому для них компромисс — это то, что они обещают, а противоположная сторона просто должна это принять. В данном случае, насколько мне известно, американцы Ким Чен Ыну предлагают гарантии: он отказывается от ядерной программы, осуществляет следующие шаги после уничтожения ядерного полигона Пхунгери (его уже взорвали), уничтожает заряды и средства их транспортировки, ракеты, которые у него есть, а американцы взамен ему дают гарантии.

Ким Чен Ына можно считать кем-угодно, учитывая тот образ северокорейского лидера, который благодаря американским источникам сформировался в мире. И, надо признать, что это не особо положительный образ. Однако, несмотря на все это, в легкомысленности Ким Чен Ына уж точно не заподозришь.

В свое время американцы давали гарантии Саддаму Хусейну, Муаммару Каддафи, Радовану Караджичу (лидеру боснийских сербов) и Слободану Милошевичу (лидеру сербов), но все эти гарантии американцы как дали, так и забрали. Потому сейчас северные корейцы ожидают от американцев какого-то реального инструмента и механизма.

Ким Чен Ын, хоть его возраст точно и не известен (в КНДР — это государственная тайна), думаю, собирается жить еще лет 50 точно. А это значит, что таких гарантий, которые обычно дают США, ему маловато.

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В свою очередь Трамп, как мы видим, любые переговоры ведет с шашкой наголо. Он размахивает шашкой, и получается, как в детской присказке: "Кто не спрятался —я не виноват".

Потому не стоит ожидать стремительного продвижения вперед в результате грядущей встречи. Не стоит рассчитывать, что Трамп и Ким Чен Ын сейчас обнимутся, пожмут друг другу руки, улыбнутся (кто криво, кто ровно) и начнут говорить — и все разрешится. Нет, их советникам еще придется продолжать подготовку реальной договоренности, которая может быть достигнута. Насколько я могу судить, сейчас еще эта договоренность до конца не согласована.

Кроме того, следует учитывать еще один момент. На столе и на экранах у нас переговоры США и КНДР, а, вместе с тем, за кулисами на эту же тему говорят еще Россия и Китай. Если, помимо американцев, гарантии Ким Чен Ыну дадут россияне и китайцы, то в его интересах и в интересах КНДР было бы заключить эту договоренность (или сделку) с американцами. Но — при условии, что будут гарантии.

Следующим шагом, думаю, будет сближение двух Корей — этот процесс уже начался. Однако и тут еще много не определено. Прежде всего, не ясно, чего хотят американцы. Хотим мы того или нет, но американцы являются гегемонами в системе международных отношений, потому любые комбинации будут плодотворными и перспективными, если в них участвуют американцы. Если же нет, значит, надо искать новые варианты и возможности.

Посмотрим, что будет, когда к этому проекту подключаются россияне и китайцы. Сейчас нет полной информации о том, в чем заключается участие России и Китая в этом вопросе, но они задействованы в этом процессе. Это известно наверняка. Они работают в Ким Чен Ыном в общей американо-катайско-российской программе. И от этой работы будет зависеть черта, до которой Ким Чен Ын будет идти навстречу США, потому что так просто выбросить свой ядерный потенциал будет слишком легкомысленно с его стороны.

Павел Рудяков, эксперт по вопросам международной политики, директор информационно-политического центра "Перспектива", специально для "Главреда"

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