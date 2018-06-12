Встреча глав МИД нормандской четверки: министры подвели итоги

Первая за 16 месяцев встреча нормандского формата глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине и проходила в закрытом для прессы формате. Среди основных тем - выполнение Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии.

Как сообщает Интекфакс-Украина, глава МИД Франции отметил, что на встрече говорилось о необходимости добиться мира, после чего работать над механизмами его поддержания на Донбассе.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира. Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - заявил министр.

Ввод миротворцев на Донбасс прокомментировал также министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ.

Глава украинского МИД Павел Климкин на брифинге заявил, что встреча была полезной, поскольку на ней поднимались вопросы, которые ранее в данном формате не обсуждались.

"Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в нормандском формате. Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях", - заявил Климкин.



По информации РИА Новости, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что во время переговоров была рассмотрена ситуация в регионе в сферах безопасности, политических реформ, экономики и гуманитарных проблем. Он назвал встречу "полезной", но с большим количеством вопросов к украинской стороне.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса", — заявил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Российскую Федерацию можно заставить согласиться на развертывание миротворческой миссии на Донбассе только путем увеличения давления на нее.