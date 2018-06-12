Мать Кольченко рассказала, на сколько он похудел за время голодовки

В Российской Федерации незаконно осужденный крымский активист Александр Кольченко за неделю голодовки похудел на десять килограмм.

Украинец находится в санчасти, отпаивают бульонами, говорят, уже начал понемногу кушать твердую пищу, рассказала его мать Лариса Кольченко в интервью "Главреду".

"На подготовку (к голодовке — Ред.) у него ушло две недели. За это время он стал резко терять в весе. Сейчас при росте метр девяносто весит 54 килограмма. Это смертельно практически", — отметила собеседница.

Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требовал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды.

Позже — 7 июня — стало известно, что крымчанин прекратил голодовку. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.

Напомним, в конце августа 2015 года российский Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.