"Позор тебе". Роби Уильямса обвинили в продажности из-за выступления на ЧМ-2018 в России

Популярный британский певец Роби Уильямс принял приглашение из России, и 14 июня выступит в Москве на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.

В Twitter исполнитель написал, что поклонников ждет феерическое шоу, которое он подготовил для демонстрации с российской сцены.

Британская пресса негативно восприняла информацию о намерениях Уильямса выступить в России. Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало критический материал, обвинив певца в продажности.

"Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 тысяч мертвых украинских солдат", - цитирует СМИ лова британского финансиста Уильяма Браудера

Отмечается, что поступок Уильямса раскритиковали не только британские СМИ, но и многие политики и публичные люди.

Напомним, 14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.