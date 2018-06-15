Трамп назвал арест Манафорта жестким и несправедливым

Президент США Дональд Трамп считает крайне жесткой и несправедливой меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Полу Манафорту.

"Ничего себе, какое жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт главарь мафии. А что насчет Коми (экс-главы ФБР Джеймса Коми) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон – ред.) и всех остальных? Очень несправедливо! ", - написал он в Twitter.

Напомним, Манафорту отменили домашний арест и взяли под стражу в зале суда.

Как ранее сообщалось, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.