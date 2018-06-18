Евросоюз продлил санкции против Крыма

Совет Евросоюза продлил ограничительные меры по Крыму и Севастополю - до 23 июня 2019 года.

Такое решение было принято 18 июня на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

Меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.



Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из России.