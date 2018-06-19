В России петербуржец выстрелил в следователя, закрылся в квартире, а затем застрелился

В российском Петербурге во время обыска мужчина выстрелил в следователя из карабина, закрылся в квартире пустил себе пулю в голову.

Как передает Telegram-канал 112, полицейские оцепили двор, эвакуировали жильцов дома. По предварительным данным, стрелок подозревался в хранении и изготовлении боевого оружия, а также в убийстве. Стрельбу из карабина он начал внезапно, когда обыск уже закончился.

Перед этим ему позвонила супруга и сообщила, что на его даче что-то обнаружили, после чего стрелок начал действовать. Мужчина, выстрелив, приказал силовикам выйти. В результате стрельбы никто из полицейских не пострадал, но огнестрельное ранение получил сосед стрелка, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Как только начался штурм квартиры, ее хозяин застрелился.

Ранее 17 июня в результате стрельбы на выставке Art All Night в американском Трентоне один человек погиб, еще несколько получили ранения.