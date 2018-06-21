Возможная встреча Трампа и Путина заставляет нервничать Лондон - The Times

Возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле, которая, скорее всего, произойдет в столице Австрии Вене, нервирует официальный Лондон.

Как сообщает британская The Times, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники, британских политиков пугает то, что возможная встреча президентов США и РФ произойдет до саммита НАТО 11 июля и негативно скажется на заинтересованности Трампа в НАТО и его предстоящем визите в Лондон 13 июля.

"Неизвестно, пройдет ли встреча Путина и Трампа до или после саммита и его визита в Британию, но для нас, конечно, было бы лучше, если бы она прошла после", — сказал источник в Уайтхолле.

Другой источник заявляет, что в правительстве Великобритании тревожатся за будущее НАТО. Собеседник отметил, что встреча до саммита — "это очень негативное событие", которое может вызвать "смятение и обеспокоенность".

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не ставит под вопрос лидерство военной мощи Британии в альянсе наравне с США, в чем ее обвинили до этого. Сообщения инсайдеров последовали после этого высказывания главы правительства.

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