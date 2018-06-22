Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото

Американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без захваченного Российской Федерацией Крыма.

Компания разместила карту без полуострова в своем аккаунте в Twitter.

Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова в Facebook написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.

Напомним, вечером 16 марта телеканал UA:Перший в эфире показал карту Украины без Крыма. Позже на официальном сайте канала признали ошибку и извинились перед зрителями.