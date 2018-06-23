Телеведущий Познер назвал гимн России "сталинским"

Журналист заявил, что никогда не подпевает во время звучания государственного символа страны.
Известный российский журналист Владимир Познер публично высказал отсутствие симпатии к гимну России, подчеркнув, что исполнение песни он никогда категорически не поддерживает.
"Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более", - сказал он в интервью изданию Znak.com.
Телеведущий заявил, что слова и музыку гимна России он считает "сталинскими", поэтому намеренно саботирует исполнение.
Журналист, у которого есть гражданства США, Франции и России, заметил, что очень любит французский гимн— национальную песню "Марсельеза".
"Но вообще, это невероятно кровавая песня", — заметил он.
По словам Познера, на Чемпионате мира по футболу, который проходит в России, он также болеет за сборную Франции.
Напомним, перед выборами президента РФ российские звезды объединились и записали гимн президенту Владимиру Путину.